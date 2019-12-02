«Трактор» расторг контракт с Энвером Лисиным

Нападающий Энвер Лисин покинул челябинский «Трактор», информирует официальная страница клуба в социальной сети «ВКонтакте». Соглашение с хоккеистом расторгнуто по обоюдному соглашению сторон. За клуб форвард успел провести пять матчей и забросить две шайбы.
В прошлом сезоне 33-летний Лисин выступал за «Спартак» и «Сибирь». Всего он набрал 10 (2+8) очков в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В шести играх Кубка Гагарина он забил один гол.
В мае «Трактор» также подписывал контракт с Лисиным, но уже в июле расторг соглашение из-за проблем форварда со здоровьем.
Лисин — воспитанник московского «Динамо». Он победитель юниорского чемпионата мира (2004), серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (2005, 2006), чемпион российской Суперлиги (2006), обладатель Кубка европейских чемпионов (2007).
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