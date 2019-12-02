«Салават Юлаев» уступил «Йокериту» и потерпел четвёртое поражение подряд

В Уфе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» уступил «Йокериту», встреча завершилась со счётом 2:3. Победную шайбу гости забросили в концовке.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.

На 13-й минуте Брайан О’Нилл открыл счёт. В середине второго периода Алексей Семёнов восстановил равновесие, но ещё до второго перерыва Хенрик Хаапала вновь вывел гостей вперёд. В третьем периоде команды вновь обменялись результативными бросками. У хозяев отличился Станислав Гареев, а у гостей — Марко Анттила.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Салават Юлаев» потерпел уже четвёртое поражение подряд в КХЛ. «Йокерит» одержал третью победу в пяти последних матчах.