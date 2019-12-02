«Салават Юлаев» уступил «Йокериту» и потерпел четвёртое поражение подряд
В Уфе завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» уступил «Йокериту», встреча завершилась со счётом 2:3. Победную шайбу гости забросили в концовке.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.
На 13-й минуте Брайан О’Нилл открыл счёт. В середине второго периода Алексей Семёнов восстановил равновесие, но ещё до второго перерыва Хенрик Хаапала вновь вывел гостей вперёд. В третьем периоде команды вновь обменялись результативными бросками. У хозяев отличился Станислав Гареев, а у гостей — Марко Анттила.
КХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Йокерит
Хельсинки
0:1 О'Нилл (Йоэнсуу) – 13:58' (5x5) 1:1 Семёнов (Амиров, Кугрышев) – 28:52' (5x4) 1:2 Хаапала (Лехтонен, Регин) – 34:55' (5x5) 2:2 Гареев – 47:35' (5x5) 2:3 Анттила (Оксанен) – 52:51' (5x5)
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Салават Юлаев» потерпел уже четвёртое поражение подряд в КХЛ. «Йокерит» одержал третью победу в пяти последних матчах.
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