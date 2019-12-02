Барабанов оформил первый хет-трик в карьере в КХЛ

Форвард СКА Александр Барабанов оформил первый хет-трик в карьере в Континентальной хоккейной лиге. Он забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:2).

Москвичи вышли вперед на 10-й минуте, но ещё до перерыва Барабанов счёт сравнял. Во втором периоде Линдон Вей вновь помог ЦСКА завладеть преимуществом в счёте, но в третьем периоде Антон Белов сравнял счёт, а затем Барабанов забросил ещё две шайбы. Третью шайбу в этом матче форвард забросил после того, как москвичи поменяли вратаря на полевого игрока.

СКА впервые с 23 октября 2017 года обыграл ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. ЦСКА потерпел первое поражение в трёх последних матчах в КХЛ. СКА одержал уже девятую победу подряд.

Барабанов в текущем сезоне забросил 9 шайб и отдал 5 результативных передач в 29 матчах.