СКА впервые с октября 2017 года обыграл ЦСКА в регулярке КХЛ
В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, ЦСКА принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Счёт на 10-й минуте открыл Сергей Толчинский, который вывел хозяев вперёд. Уже через шесть минут Александр Барабанов восстановил равновесие в счёте. Во втором периоде Линден Вей вновь обеспечил преимущество хозяев, но третья 20-минутка осталась за гостями: сперва Антон Белов сравнял счёт, а затем Барабанов забросил ещё дважды.
КХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2019, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 4
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Толчинский (Попов) – 10:18' (5x5) 1:1 Барабанов (Плотников, Ожиганов) – 16:34' (5x5) 2:1 Вей (Марченко, Капризов) – 37:10' (5x5) 2:2 Белов (Хафизуллин, Кузьменко) – 42:28' (5x5) 2:3 Барабанов (Лехтеря) – 58:56' (5x5) 2:4 Барабанов – 59:57' (en)
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
СКА впервые с 23 октября 2017 года обыграл ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.
ЦСКА потерпел первое поражение в трёх последних матчах в КХЛ. СКА одержал уже девятую победу подряд.
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