СКА впервые с октября 2017 года обыграл ЦСКА в регулярке КХЛ

В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, ЦСКА принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Счёт на 10-й минуте открыл Сергей Толчинский, который вывел хозяев вперёд. Уже через шесть минут Александр Барабанов восстановил равновесие в счёте. Во втором периоде Линден Вей вновь обеспечил преимущество хозяев, но третья 20-минутка осталась за гостями: сперва Антон Белов сравнял счёт, а затем Барабанов забросил ещё дважды.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

СКА впервые с 23 октября 2017 года обыграл ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

ЦСКА потерпел первое поражение в трёх последних матчах в КХЛ. СКА одержал уже девятую победу подряд.