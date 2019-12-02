Никитин: пропустили больше, чем забили, поэтому проиграли, всё очень просто

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с питерским СКА. Клуб из Санкт-Петербурга победил со счётом 4:2.

«СКА с победой. Пропустили больше, чем забили, поэтому и проиграли. Всё очень просто. Не играл Андронов? У нас некоторые парни приболели. Если будут здоровы, то в следующем матче сыграют.

От Сорокина отвернулся фарт? Честно говоря, не следим за фартом. Илья много матчей выиграл. Думаю, его ни в коем случае нельзя винить. Были недоработки, просто ошибку вратаря всегда видно. Это командное поражение.

Не брал запрос в эпизоде с голом Белова, так как нам сказали по рации, что брать не надо. Хотя я думаю, что нужно было брать.

Твоих игроков всегда кто-то смотрит, в том числе и люди из НХЛ. Если парни готовятся играть к НХЛ, они должны быть ко всему готовы. Думаю, что те ребята, за кем смотрят — сильные парни. На них это никак не влияет», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.