Никитин: пропустили больше, чем забили, поэтому проиграли, всё очень просто

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с питерским СКА. Клуб из Санкт-Петербурга победил со счётом 4:2.
«СКА с победой. Пропустили больше, чем забили, поэтому и проиграли. Всё очень просто. Не играл Андронов? У нас некоторые парни приболели. Если будут здоровы, то в следующем матче сыграют.
От Сорокина отвернулся фарт? Честно говоря, не следим за фартом. Илья много матчей выиграл. Думаю, его ни в коем случае нельзя винить. Были недоработки, просто ошибку вратаря всегда видно. Это командное поражение.
Не брал запрос в эпизоде с голом Белова, так как нам сказали по рации, что брать не надо. Хотя я думаю, что нужно было брать.
Твоих игроков всегда кто-то смотрит, в том числе и люди из НХЛ. Если парни готовятся играть к НХЛ, они должны быть ко всему готовы. Думаю, что те ребята, за кем смотрят — сильные парни. На них это никак не влияет», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 2 декабря 2019
-
22:28
-
22:25
-
22:19
-
22:06
-
21:48
-
21:48
-
21:23
-
21:11
-
20:45
-
20:38
-
20:13
-
20:00
-
19:39
-
19:19
-
18:53
-
18:39
-
18:17
-
18:17
-
17:57
-
17:37
-
17:12
-
17:08
-
16:52
-
16:48
-
16:24
-
16:20
-
16:00
-
15:51
-
15:35
-
15:30
-
15:21
-
14:57
-
14:53
-
14:42
-
14:16