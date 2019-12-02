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Кудашов: была равная игра, неслучайно развязка наступила в конце

Кудашов: была равная игра, неслучайно развязка наступила в конце
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Встреча завершилась победой питерцев со счётом 4:2.

«Была равная игра, преимущество переходило то к одним, то к другим. Была и силовая борьба, и игра в атаке и в обороне. Неслучайно развязка наступила только в самом конце. Девять побед подряд — это комплекс всего. Во-первых, подтянули физику. Изменили тактический рисунок, игроки обрели уверенность.

Взлёт Барабанова — как у всей команды. Где-то набрал, где-то пришла уверенность.

Пока не готов ответить на вопрос, увидим ли до паузы Аскарова в воротах СКА. Сейчас у нас через день игра, мы его там точно не увидим, а дальше будем смотреть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

СКА впервые с октября 2017 года обыграл ЦСКА в регулярке КХЛ
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