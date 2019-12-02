Ожиганов: наконец-то получилось обыграть ЦСКА, СКА просто повезло

Защитник СКА Игорь Ожиганов подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:2).

«Думаю, дерби удалось. Приятно выиграть у такого соперника. Наконец-то это получилось.

Все прекрасно знают, что за команда ЦСКА. С ними всегда сложно играть. Неважно, на какой арене проходит игра. Матч был очень тяжёлым, нам просто повезло.

Не могу сказать, как поменялась моя роль с переходом в СКА. Это хороший коллектив, ребята и руководство хорошо меня приняли.

Я стараюсь играть. Надеюсь, смогу прибавить», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

СКА впервые с 23 октября 2017 года обыграл ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

ЦСКА потерпел первое поражение в трёх последних матчах в КХЛ, СКА одержал уже девятую победу подряд.