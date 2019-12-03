Варламов стал первой звездой матча «Детройт» — «Айлендерс»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Первой звездой матча стал российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов, который совершил 30 сейвов. Второй звездой назван нападающий гостей Джордан Эберле, забивший два гола. Третья звезда – Мэтью Барзал, который отметился результативной передачей.
«Детройт» потерпел 10-е поражение подряд, а «Айлендерс» в свою очередь одержали вторую победу подряд.
В следующем матче «Детройт Ред Уингз» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Монреаль Канадиенс».
30 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Детройт»
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