Варламов стал первой звездой матча «Детройт» — «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Первой звездой матча стал российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов, который совершил 30 сейвов. Второй звездой назван нападающий гостей Джордан Эберле, забивший два гола. Третья звезда – Мэтью Барзал, который отметился результативной передачей.

«Детройт» потерпел 10-е поражение подряд, а «Айлендерс» в свою очередь одержали вторую победу подряд.

В следующем матче «Детройт Ред Уингз» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Монреаль Канадиенс».