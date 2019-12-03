«Даллас» провёл тренировку в формате «Северная Америка» против «Европы»

«Даллас Старз» провёл тренировку в формате «Северная Америка» против «Европы», сообщает Bardown. Игроки «Далласа» разбились на две команды по географическому признаку и играли в формате «три на три».

Это стало возможным, благодаря удобному наполнению состава «Далласа». В основном составе команды Джима Монтгомери на момент проведения тренировки было по одному голкиперу из Северной Америки (Бен Бишоп) и Европы (Антон Худобин), а также по 10 игроков с разных континентов. Командное соревнование завершилось победой европейцев.

После тренировки главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери рассказал, что устроил подобную тренировку, чтобы напомнить хоккеистам, что порой нужно снова почувствовать себя детьми. А также заявил, что в следующем матче «Старз» ворота будет защищать Худобин.