Тренер клуба WHL был уволен из-за «уничижительных комментариев» в адрес игроков
Тренер клуба WHL «Свифт Каррент Бронкос» Джейми Леблан, также занимавший в клубе должность менеджера по экипировке, был уволен из-за «уничижительных комментариев» в адрес игроков.
«Решение было принято после недавнего примера унизительных и уничижительных комментариев, угрожающего поведения и непрофессионального поведения, которое несовместимо с ценностями организации „Свифт Каррент Бронкос“ и Западной хоккейной лиги», — сказано в официальном заявлении клуба.
Нынешний сезон был для Леблана 10-м в «Свифт Каррент». Он был уволен на фоне скандала с бывшим главным тренером «Калгари Флэймз» Биллом Питерсом, который также был освобождён с занимаемой должности после опубликованных заявлений его бывших игроков.
Скандал в НХЛ. «Калгари» может уволить Билла Питерса из-за фразы 2009 года
Тогда тренер позволил себе оскорбить хоккеиста с украинским паспортом родом из Нигерии.
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