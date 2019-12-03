Тренер клуба WHL был уволен из-за «уничижительных комментариев» в адрес игроков

Тренер клуба WHL «Свифт Каррент Бронкос» Джейми Леблан, также занимавший в клубе должность менеджера по экипировке, был уволен из-за «уничижительных комментариев» в адрес игроков.

«Решение было принято после недавнего примера унизительных и уничижительных комментариев, угрожающего поведения и непрофессионального поведения, которое несовместимо с ценностями организации „Свифт Каррент Бронкос“ и Западной хоккейной лиги», — сказано в официальном заявлении клуба.

Нынешний сезон был для Леблана 10-м в «Свифт Каррент». Он был уволен на фоне скандала с бывшим главным тренером «Калгари Флэймз» Биллом Питерсом, который также был освобождён с занимаемой должности после опубликованных заявлений его бывших игроков.