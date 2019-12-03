Кифи: Марнер нашёл общий язык с Михеевым и Таваресом

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Кифи прокомментировал состояние форварда Митчелла Марнера, который провел первую тренировку с командой после растяжения связок голеностопа, из-за которого пропустил почти месяц.



«Он замечательно выглядел, работал с огромной самоотдачей. Я не знаю, когда он будет играть. Сегодня он сделал первый шаг – провел с нами первую тренировку. Митчелл нашёл общий язык с Михеевым и Джоном. Нам понравилось это сочетание, они многого добились.



Но для меня даже важнее посмотреть, как присутствие Хаймана и его мастерство повлияет на Керфута и Капанена. От этого звена мы многого ждём. Причём не только в атаке. Они должны закрывать ведущие тройки у соперников.



Если это получится, у нас освободятся другие звенья. Принимая во внимание уровень мастерства Зака, мы считаем, что теоретически все должно получиться. Осталось только убедиться в этом», – цитирует Кифи пресс-служба НХЛ.

Три года назад Бэбкок довёл Марнера до слёз, подставив его перед одноклубниками