Кифи: Марнер нашёл общий язык с Михеевым и Таваресом

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Кифи прокомментировал состояние форварда Митчелла Марнера, который провел первую тренировку с командой после растяжения связок голеностопа, из-за которого пропустил почти месяц.
«Он замечательно выглядел, работал с огромной самоотдачей. Я не знаю, когда он будет играть. Сегодня он сделал первый шаг – провел с нами первую тренировку. Митчелл нашёл общий язык с Михеевым и Джоном. Нам понравилось это сочетание, они многого добились.
Но для меня даже важнее посмотреть, как присутствие Хаймана и его мастерство повлияет на Керфута и Капанена. От этого звена мы многого ждём. Причём не только в атаке. Они должны закрывать ведущие тройки у соперников.
Если это получится, у нас освободятся другие звенья. Принимая во внимание уровень мастерства Зака, мы считаем, что теоретически все должно получиться. Осталось только убедиться в этом», – цитирует Кифи пресс-служба НХЛ.
- 3 декабря 2019
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