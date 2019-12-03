Холл: у меня заканчиваются объяснения такой плохой игры «Нью-Джерси»
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (1:7). Первый период матча завершился со счётом 5:0 в пользу «клинков». Последний раз «Нью-Джерси» пропускал пять шайб за период 9 февраля 1993 года. «Дьяволы» проиграли второй матч подряд и пятый из пяти последних.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
«У меня заканчиваются объяснения такой нашей игры. Это сложно. Игра слишком плоха. У нас есть ребята, способные играть намного лучше. Надо это сделать», — приводит слова Холла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, ранее североамериканские журналисты сообщали, что Холла могут обменять в другую команду.
Кошмар для команды Гусева. «Дьяволы» проиграли два матча со счётом 1:11
Сам Никита, впрочем, смог сохранить свою репутацию, организовав единственный гол «Дэвилз».
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