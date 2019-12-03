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«Салават Юлаев» прервал серию поражений, победив «Трактор»

«Салават Юлаев» прервал серию поражений, победив «Трактор»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке одержал победу над челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 5:2. Подопечные Николая Цулыгина прервали серию поражений длиной в четыре матча.

Счёт был открыт на восьмой минуте: заброшенной шайбой отметился форвард «Трактора» Томаш Гика. До конца первого периода «Салават» отыгрался и вышел вперёд благодаря голам нападающего Дмитрия Кугрышева и защитника Захара Арзамасцева. Второй период команда хозяев вновь провела успешнее: у «Салавата» забили Линус Умарк и Филип Ларсен, у гостей голом отметился защитник Ник Бэйлен. На 48-й минуте уфимцы установили окончательный счёт, шайбу забросил Владимир Жарков.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Седлак (Виртанен) – 07:11' (5x5)   1:1 Кугрышев (Кадейкин, Лисовец) – 11:05' (5x5)   2:1 Арзамасцев (Кадейкин, Кугрышев) – 16:41' (5x4)   2:2 Бэйлен (Гика, Седлак) – 20:28' (5x4)   3:2 Ларсен (Умарк) – 25:39' (5x4)   4:2 Умарк (Маннинен, Ларсен) – 32:41' (5x5)   5:2 Жарков – 47:51' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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