«Салават Юлаев» прервал серию поражений, победив «Трактор»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке одержал победу над челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 5:2. Подопечные Николая Цулыгина прервали серию поражений длиной в четыре матча.
Счёт был открыт на восьмой минуте: заброшенной шайбой отметился форвард «Трактора» Томаш Гика. До конца первого периода «Салават» отыгрался и вышел вперёд благодаря голам нападающего Дмитрия Кугрышева и защитника Захара Арзамасцева. Второй период команда хозяев вновь провела успешнее: у «Салавата» забили Линус Умарк и Филип Ларсен, у гостей голом отметился защитник Ник Бэйлен. На 48-й минуте уфимцы установили окончательный счёт, шайбу забросил Владимир Жарков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 3 декабря 2019
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