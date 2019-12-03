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Ротенберг и Амиров не вошли в состав сборной России на МЧМ-2020

Ротенберг и Амиров не вошли в состав сборной России на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Опубликован расширенный состав сборной России на молодёжный чемпионат мира 2020 года. Не получили приглашения от тренерского штаба форвард петербургского «Динамо» Павел Ротенберг и хоккеисты системы «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин и Родион Амиров. Дмитрий Завгородний и Никита Рожков не сыграют из-за травм.

Календарь МЧМ-2020

Расширенный состав сборной России:

вратари Мифтахов Амир («Ак Барс»), Исаев Даниил («Локомотив»), Аскаров Ярослав (СКА);

защитники Романов Александр (ЦСКА), Журавлев Даниил («Ак Барс»), Мисюль Даниил («Локомотив»), Галенюк Данила (СКА), Замула Егор (CHL), Малышев Антон («Буран»), Зоркин Никита («СКА-Нева»), Телегин Сергей («Югра»), Гордеев Михаил (ХК «Сочи»), Пыленков Даниил («Витязь»);

нападающие Денисенко Григорий («Локомотив»), Хованов Александр (CHL), Дорофеев Павел («Металлург»), Марченко Кирилл (СКА), Александров Никита (CHL), Подколзин Василий (СКА), Соколов Егор (CHL), Морозов Иван («СКА-Нева»), Воронков Дмитрий («Ак Барс»), Грошев Максим («Нефтехимик»), Ртищев Никита (ЦСКА), Соркин Максим (ЦСКА), Шабловский Захар («Спартак»), Круглов Илья («Динамо»), Комиссаров Лев («Звезда»).

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