Савченко: не получилось забить в большинстве, подтянем этот компонент

Защитник «Локомотива» Роман Савченко подвёл итоги матча с «Металлургом» (3:2 Б).



«Начали мы неплохо. Единственное, что сбило немного ритм – удаление за нарушение численного состава. Во втором периоде, когда 0:1 проигрывали – всё равно не отходили от своей игры.



Сравняли счёт, но потом снова пришлось догонять. Мы очень хотели реабилитироваться за прошлую встречу. В итоге вернулись в игру, дотерпели и довели до победы. Спасибо нашим исполнителям буллитов.



О своём голе могу сказать — ничего особенного. Главное – создавать угрозу воротам, а шайба дырочку найдёт. Я видел, что на пяатке было два игрока. Они обзор вратарю перекрывали, а мне оставалось просто не промахнуться. До этого я пытался забить, получалось то мимо, то в штангу.



Думаю, соперник смотрит видео наших матчей, разбирает наше большинство. Сегодня забить в большинстве не получилось, «Металлург» хорошо оборонялся. Мы обязательно подтянем этот компонент», — сказал Савченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Земцовым.

«Локомотив» дважды отыгрался и победил «Металлург» по буллитам