Вудкрофт — о голосовании на Матч звёзд: в Беларуси очень любят хоккей

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с ХК «Сочи» (1:4).
«Это важная игра, дивизионная игра. Мы знали, что «Сочи» будет стараться играть с самого начала будет играть в атакующий хоккей, давить. Нам нужно было начать хорошо, но мы этого не сделали и пропустили быстрый гол. Опять были ошибки в защите, за что мы и поплатились. Если мы хотим побеждать в этой лиге, нам нужно становиться лучше и лучше во всех аспектах игры.
Мне нравится, как стараются некоторые наши игроки: как они борются, как хотят побеждать, проявляют характер. Нам нужно, чтобы так играли все двадцать игроков команды, а не только некоторые из них. Нам нужно расти, развиваться. Молодым игрокам нужно набираться опыта. Тогда победы и будут приходить.
Что касается результатов голосования для определения участников в Матче звёзд, то это функция лиги — решать, каким методом отбирать игроков. Поэтому как есть — так есть. Это в очередной раз доказывает, что в Беларуси очень любят хоккей. Когда такие голосования проводятся, весь народ готов собраться и помочь молодому игроку попасть на Матч звёзд. Ничего плохого в этом нет.
Не думаю, что это как-то негативно повлияло на Грецкого. Он парень-работяга, абсолютно простой и очень скромный. Думаю, это большая честь для него, и он проявит себя с достоинством», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
- 3 декабря 2019
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