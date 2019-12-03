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Мартемьянов: благодарен игрокам «Автомобилиста», что проявили стойкость

Мартемьянов: благодарен игрокам «Автомобилиста», что проявили стойкость
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с «Торпедо» (3:2 ОТ).

«Тяжёлый и напряженный матч был. Складывался очень непросто, обе команды не хотели проигрывать. Получилась боевая игра. Очень рад, что мы взяли в ней два очка. Благодарен нашему вратарю и всей команде за то, что проявили стойкость в нужный момент и добились желаемого результата», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

Подопечные Дэвида Немировски открыли счёт на 18-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Михаил Варнаков. «Автомобилист» восстановил равновесие на табло на старте второго периода, гол в свой актив записал форвард Найджел Доус. На 38-й минуте «Торпедо» забило свой второй гол усилиями нападающего Станислава Бочарова. На 53-й минуте Дэн Секстон сделал счёт 2:2, и встреча перешла в овертайм, где победу «Автомобилисту» принёс форвард Питер Холланд.

«Торпедо» проиграло «Автомобилисту» в овертайме
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