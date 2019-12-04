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«Монреаль» обыграл «Айлендерс» и прервал серию из восьми поражений

«Монреаль» обыграл «Айлендерс» и прервал серию из восьми поражений
Хоккей / НХЛ 0

«Монреаль Канадиенс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 4:2 (0:0, 1:0, 3:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Канадиенс» прервали серию поражений, которая насчитывала восемь матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Голами в составе победителей отметились: Филлип Дано, Брендан Галлахер, Джефф Питри и Ши Уэбер. У гостей отличились Скотт Мейфилд и Мэтью Барзал.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов провёл матч в запасе.

В параллельном матче «Коламбус Блю Джекетс» дома проиграл «Аризоне Койотс» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Дано (Галлахер) – 19:59' (5x5)   2:0 Галлахер (Уэбер, Дано) – 33:30' (5x5)   3:0 Питри (Судзуки) – 42:12' (5x5)   3:1 Мейфилд (Эберле, Пулок) – 42:53' (5x5)   3:2 Барзал (Ледди, Бейли) – 57:31' (5x5)   4:2 Уэбер (Томпсон) – 59:32' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Дворак, Кессел) – 19:11' (5x4)   1:1 Кукан (Милано, Мюррей) – 22:24' (5x5)   1:2 Фишер (Сёдерберг) – 29:35' (5x5)   1:3 Круз (Сёдерберг, Голигоски) – 36:39' (5x5)   2:3 Тексье (Аткинсон) – 42:13' (5x5)   2:4 Сёдерберг – 59:25' (en)
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