«Монреаль» обыграл «Айлендерс» и прервал серию из восьми поражений

«Монреаль Канадиенс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 4:2 (0:0, 1:0, 3:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Канадиенс» прервали серию поражений, которая насчитывала восемь матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Голами в составе победителей отметились: Филлип Дано, Брендан Галлахер, Джефф Питри и Ши Уэбер. У гостей отличились Скотт Мейфилд и Мэтью Барзал.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов провёл матч в запасе.

В параллельном матче «Коламбус Блю Джекетс» дома проиграл «Аризоне Койотс» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1).