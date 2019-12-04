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Маршессо — второй игрок в истории «Вегаса», оформивший хет-трик за один период

Маршессо — второй игрок в истории «Вегаса», оформивший хет-трик за один период
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» нанёс поражение «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) в пользу гостей. Для «Вегаса» эта победа стала четвёртой кряду.

Главным героем встречи стал форвард «Голден Найтс» Джонатан Маршессо, который оформил натуральный хет-трик. Канадец трижды поразил ворота Маккензи Блэквуда в третьем периоде матча, причём между первым и третьим голами Джонатана прошло чуть меньше девяти минут.

Маршессо — второй игрок в истории «Вегаса», оформивший хет-трик за один период. В марте 2018 года подобным достижением отметился шведский нападающий Вильям Карлссон. Это произошло в матче с «Калгари Флэймз».

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