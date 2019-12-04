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Михайлов: ЦСКА растерял психологию победителей. Может, переоценил свои силы

Михайлов: ЦСКА растерял психологию победителей. Может, переоценил свои силы
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион, советник президента ЦСКА Борис Михайлов высказался о ситуации в «армейской» команде. Команда Игоря Никитина после поражения в матче со СКА (2:4) упустила лидерство в Западной конференции КХЛ.

«Состав у команды по меркам КХЛ отличный, а результаты всё чаще идут не столько по восходящей, сколько по нисходящей. Моё мнение — дело в психологии. Приобрести победный дух — тяжело, упустить его — просто.

После победы в Кубке Гагарина вот эту психологию победителей мы немного растеряли. Может, где-то переоценили свои силы, не ожидали увидеть такой высокий уровень соперничества. В частности, это бросается в глаза в большинстве, его реализация в последнее время ниже всякой критики.

Рецепт простой — повысить требовательность к себе, вернуть то, чем отличался ЦСКА в прошлом сезоне. Здесь большой фронт работы у тренерского штаба. Думаю, у него есть понимание, как и кого из игроков вернуть на нужные рельсы. Тем более что времени до плей-офф не много, а СКА уже впереди», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.

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