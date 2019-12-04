Фазель: Россия вернулась к былому хоккейному величию

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, как менялся российский хоккей со времён падения железного занавеса.



«Падение железного занавеса значительно изменило хоккейную карту. Игроки мирового класса из тогдашнего Советского Союза уезжали за границу — в НХЛ, Швейцарию или другие страны. Внезапно, играя в итальянской лиге, они смогли позволить себе более высокий уровень жизни, чем будучи военными спортсменами на родине в годы после распада Советского Союза.



Российские клубы больше ничего не выигрывали на международном уровне, как и сборная. Потребовалось несколько лет, чтобы Россия освоилась в посткоммунистической системе. С наступлением нового тысячелетия и в хоккее дела пошли в гору, звёзды НХЛ, в том числе и канадцы, зарабатывали большие деньги во время локаута в сезоне-2004/05 в таких же городах, как Казань или Уфа. Спустя несколько лет была образована КХЛ, а в 2008 и 2009 годах Россия стала чемпионом мира. С тех пор Россия вернулась к былому хоккейному величию», — приводит слова Фазеля ИноСМИ со ссылкой на Blick.

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