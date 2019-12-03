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Фазель: ЧМ-2023 и МЧМ-2023 пройдут в России. Поменять локацию невозможно

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: ЧМ-2023 и МЧМ-2023 пройдут в России. Поменять локацию невозможно
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что не допускает возможности переноса международных турниров, которые должны пройти в России, в связи с рекомендацией комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства.

«Нам нужно дождаться официального решения ВАДА. Потом будут комментарии. Я свою позицию уже высказывал. Будет сложно, иначе говоря, невозможно поменять локацию чемпионата мира.

То же самое касается и молодёжного чемпионата мира, и в том, и в другом случае изменить место проведения невозможно. Ожидаем, что оба турнира пройдут в России", — цитирует Фазеля РИА «Новости».

Напомним, мировое первенство по хоккею трижды проходило на территории России: в 2000 году (Санкт-Петербург), в 2007-м (Мытищи) и в 2016-м (Москва и Санкт-Петербург). Ранее стало известно, что чемпионат мира — 2023 снова примет Санкт-Петербург.

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