Фазель: ЧМ-2023 и МЧМ-2023 пройдут в России. Поменять локацию невозможно

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что не допускает возможности переноса международных турниров, которые должны пройти в России, в связи с рекомендацией комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства.

«Нам нужно дождаться официального решения ВАДА. Потом будут комментарии. Я свою позицию уже высказывал. Будет сложно, иначе говоря, невозможно поменять локацию чемпионата мира.

То же самое касается и молодёжного чемпионата мира, и в том, и в другом случае изменить место проведения невозможно. Ожидаем, что оба турнира пройдут в России", — цитирует Фазеля РИА «Новости».

Напомним, мировое первенство по хоккею трижды проходило на территории России: в 2000 году (Санкт-Петербург), в 2007-м (Мытищи) и в 2016-м (Москва и Санкт-Петербург). Ранее стало известно, что чемпионат мира — 2023 снова примет Санкт-Петербург.