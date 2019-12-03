Фазель: ЧМ-2023 и МЧМ-2023 пройдут в России. Поменять локацию невозможно

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что не допускает возможности переноса международных турниров, которые должны пройти в России, в связи с рекомендацией комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства.
«Нам нужно дождаться официального решения ВАДА. Потом будут комментарии. Я свою позицию уже высказывал. Будет сложно, иначе говоря, невозможно поменять локацию чемпионата мира.
То же самое касается и молодёжного чемпионата мира, и в том, и в другом случае изменить место проведения невозможно. Ожидаем, что оба турнира пройдут в России", — цитирует Фазеля РИА «Новости».
Напомним, мировое первенство по хоккею трижды проходило на территории России: в 2000 году (Санкт-Петербург), в 2007-м (Мытищи) и в 2016-м (Москва и Санкт-Петербург). Ранее стало известно, что чемпионат мира — 2023 снова примет Санкт-Петербург.
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