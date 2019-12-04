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Известны предварительные лидеры голосования журналистов на Матч звёзд КХЛ

Известны предварительные лидеры голосования журналистов на Матч звёзд КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги назвала предварительных лидеров голосования журналистов на Матч звёзд КХЛ в рамках «ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея—2020», который пройдёт в Москве.

Дивизион Боброва: Александр Самонов (СКА), Яков Рылов («Спартак»)/Микко Лехтонен («Йокерит»)/Артём Зуб (СКА), Дмитрий Яшкин («Динамо» М).

Дивизион Тарасова: Илья Сорокин (ЦСКА), Чарльз Дженовей («Торпедо»)/Александр Романов (ЦСКА)/Стаффан Кронвалль («Локомотив»), Кирилл Капризов (ЦСКА).

Дивизион Харламова: Якуб Коварж («Автомобилист»), Юрки Йокипакка («Сибирь»), Сергей Мозякин («Металлург»).

Дивизион Чернышёва: Игорь Бобков («Авангард»), Даррен Диц («Барыс»)/Филип Ларсен («Салават Юлаев»), Никита Сошников («Салават Юлаев»).

Стали известны участники Матча звёзд КХЛ—2020, победившие в голосовании
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