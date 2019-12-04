Известны предварительные лидеры голосования журналистов на Матч звёзд КХЛ
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги назвала предварительных лидеров голосования журналистов на Матч звёзд КХЛ в рамках «ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея—2020», который пройдёт в Москве.
Дивизион Боброва: Александр Самонов (СКА), Яков Рылов («Спартак»)/Микко Лехтонен («Йокерит»)/Артём Зуб (СКА), Дмитрий Яшкин («Динамо» М).
Дивизион Тарасова: Илья Сорокин (ЦСКА), Чарльз Дженовей («Торпедо»)/Александр Романов (ЦСКА)/Стаффан Кронвалль («Локомотив»), Кирилл Капризов (ЦСКА).
Дивизион Харламова: Якуб Коварж («Автомобилист»), Юрки Йокипакка («Сибирь»), Сергей Мозякин («Металлург»).
Дивизион Чернышёва: Игорь Бобков («Авангард»), Даррен Диц («Барыс»)/Филип Ларсен («Салават Юлаев»), Никита Сошников («Салават Юлаев»).
Стали известны участники Матча звёзд КХЛ—2020, победившие в голосовании
- 4 декабря 2019
-
13:15
-
13:04
-
12:45
-
12:16
-
12:00
-
11:32
-
11:25
-
11:12
-
11:02
-
10:45
-
10:29
-
10:14
-
09:50
-
09:30
-
09:07
-
08:54
-
08:48
-
08:22
-
07:35
-
07:19
-
07:09
-
07:00
-
06:50
-
06:20
-
06:06
-
05:59
-
05:43
-
05:34
-
03:07
-
01:06
-
00:59
-
00:00
- 3 декабря 2019
-
23:53
-
23:51
-
23:17
Партнерский контент