«Куньлунь» — «Спартак»: в состав гостей вернулся Кутейкин

«Куньлунь Ред Стар» и «Спартак» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Китае. Встреча состоится сегодня, 4 декабря, начало — в 14:30 мск.



В состав московского клуба вернулся защитник Андрей Кутейкин, в заявке отсутствует защитник Руслан Педан.



«Куньлунь Ред Стар»:



Смит (Грубец);

Мёрфи — Спроул, Вонг — Миллер — Брюле;

Бартли — Челиос, Бондра — Кракнелл — Локхарт;

Райнхарт — Шустр, Дефацио — Кейн — Смит-Пелли;

Хант — Верек — Палола.



«Спартак»:



Беспалов (Гудачек);

Вишневский — Мусин, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;

Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;

Никишин — Гончаров, Котляревский — Юньков — Цыплаков;

Тришин — Кутейкин, Карсумс — Столяров — Кокарев.