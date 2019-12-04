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«Куньлунь» — «Спартак»: в состав гостей вернулся Кутейкин

«Куньлунь» — «Спартак»: в состав гостей вернулся Кутейкин
Хоккей / КХЛ 0

«Куньлунь Ред Стар» и «Спартак» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Китае. Встреча состоится сегодня, 4 декабря, начало — в 14:30 мск.

В состав московского клуба вернулся защитник Андрей Кутейкин, в заявке отсутствует защитник Руслан Педан.

«Куньлунь Ред Стар»:

Смит (Грубец);
Мёрфи — Спроул, Вонг — Миллер — Брюле;
Бартли — Челиос, Бондра — Кракнелл — Локхарт;
Райнхарт — Шустр, Дефацио — Кейн — Смит-Пелли;
Хант — Верек — Палола.

«Спартак»:

Беспалов (Гудачек);
Вишневский — Мусин, Никонцев — Зубов — Даугавиньш;
Рылов — Херсли, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв;
Никишин — Гончаров, Котляревский — Юньков — Цыплаков;
Тришин — Кутейкин, Карсумс — Столяров — Кокарев.

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