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Алиу — о встрече с комиссаром НХЛ: грядут большие перемены, они давно назрели

Алиу — о встрече с комиссаром НХЛ: грядут большие перемены, они давно назрели
Хоккей / НХЛ 0

Бывший нападающий «Амура» Аким Алиу, обвинивший главного тренера «Калгари Флэймз» Билла Питерса в расистских высказываниях, рассказал о встрече с комиссаром Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэном.

«Это была тяжёлая неделя. У нас состоялась продуктивная беседа с руководителями лиги. Они проявили понимание по отношению к сообщению, которое я хочу донести. Рад видеть, что в НХЛ грядут большие перемены, ведь они давно назрели», — приводит слова Алиу CBS Sports.

Афроамериканец Аким Алиу, уже завершивший карьеру, рассказал, что столкнулся с расизмом со стороны Питерса, когда они вместе работали в «Рокфорд Айс Хогз». По его словам, всё произошло в 2009 году.

В составе «Амура» Алиу провёл 19 матчей в КХЛ, набрав 7 (2+5) очков при 52 минутах штрафа.

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