«Сибирь» и «Авангард» объявили составы на матч в Новосибирске

«Сибирь» и «Авангард» определились с составами на очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Встреча состоится сегодня, 4 декабря, начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Сибирь»:



Красиков (Сятери);

Йокипакка — Ермаков, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Демидов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;

Морозов — Тимашов, Михайлов — Комаров — Чесалин;

Хабаров — Ефремов, Первушин — Романцев — Коротков.



«Авангард»:



Бобков (Костин);

Емелин — Войнов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;

Мартынов — Франсон, Дедунов — Стась — Потапов;

Макаров, Яремчук — Клинкхаммер — Бек.