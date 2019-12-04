«Сибирь» и «Авангард» объявили составы на матч в Новосибирске
«Сибирь» и «Авангард» определились с составами на очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Встреча состоится сегодня, 4 декабря, начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Сибирь»:
Красиков (Сятери);
Йокипакка — Ермаков, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Демидов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Тимашов, Михайлов — Комаров — Чесалин;
Хабаров — Ефремов, Первушин — Романцев — Коротков.
«Авангард»:
Бобков (Костин);
Емелин — Войнов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;
Мартынов — Франсон, Дедунов — Стась — Потапов;
Макаров, Яремчук — Клинкхаммер — Бек.
- 4 декабря 2019
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