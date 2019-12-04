Хенкель: на Матч звёзд придумаю что-то с татарским колоритом

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель поделился эмоциями после попадания на Матч звёзд КХЛ в рамках «ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея—2020».



«О том, что я попал на Матч звёзд КХЛ, сказала жена. Эмоции только положительные — написали друзья, поздравили ребята в команде. Это классное событие, в прошлом сезоне отлично провёл время в Казани на Матче звёзд и получил удовольствие. В прошлом году меня выбрала КХЛ, в этот раз проголосовали болельщики — это очень приятно. Спасибо всем болельщикам, кто голосовал за меня: думаю, и белорусские болельщики поддержали меня в голосовании — спасибо им большое.



Пока не думал, чем буду удивлять. Время ещё есть. Сейчас все мысли о предстоящих играх, как побеждать и помогать команде. А конкурсы и всё остальное — потом. Подумаем, может, ребята что-нибудь подскажут. Может быть, придумаю что-то с татарским колоритом», — цитирует игрока официальный сайт «Ак Барса».

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