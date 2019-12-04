Хенкель: на Матч звёзд придумаю что-то с татарским колоритом

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель поделился эмоциями после попадания на Матч звёзд КХЛ в рамках «ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея—2020».
«О том, что я попал на Матч звёзд КХЛ, сказала жена. Эмоции только положительные — написали друзья, поздравили ребята в команде. Это классное событие, в прошлом сезоне отлично провёл время в Казани на Матче звёзд и получил удовольствие. В прошлом году меня выбрала КХЛ, в этот раз проголосовали болельщики — это очень приятно. Спасибо всем болельщикам, кто голосовал за меня: думаю, и белорусские болельщики поддержали меня в голосовании — спасибо им большое.
Пока не думал, чем буду удивлять. Время ещё есть. Сейчас все мысли о предстоящих играх, как побеждать и помогать команде. А конкурсы и всё остальное — потом. Подумаем, может, ребята что-нибудь подскажут. Может быть, придумаю что-то с татарским колоритом», — цитирует игрока официальный сайт «Ак Барса».
- 4 декабря 2019
-
16:44
-
16:22
-
16:12
-
15:56
-
15:33
-
15:12
-
14:38
-
14:35
-
14:31
-
14:13
-
13:42
-
13:15
-
13:04
-
12:45
-
12:16
-
12:00
-
11:32
-
11:25
-
11:12
-
11:02
-
10:45
-
10:29
-
10:14
-
09:50
-
09:30
-
09:07
-
08:54
-
08:48
-
08:22
-
07:35
-
07:19
-
07:09
-
07:00
-
06:50
-
06:20