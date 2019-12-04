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Михайлов: нынешней сборной России по силам выиграть Кубок Первого канала

Михайлов: нынешней сборной России по силам выиграть Кубок Первого канала
Хоккей / Евротур 0

Легендарный снайпер ЦСКА и сборной СССР Борис Михайлов оценил перспективы сборной России на Кубке Первого канала.

«Много раз говорил, что мастеру абсолютно всё равно, на какой площадке играть — для канадского хоккея, европейского или русского, то есть для хоккея с мячом. Всё это условности. Если говорить о нашей арене, то к ней адаптированы все, в том числе и соперники из сборных Финляндии, Чехии и Швеции, многие хоккеисты которых играют в КХЛ.

Что касается состава — это выбор тренеров, им его и защищать — результатом. Мне состав нравится, в нём много игроков из ЦСКА, СКА, других ведущих клубов лиги. Это уже не та экспериментальная сборная России, которая без особого успеха выступила на Кубке Карьялы. Уверен, что нынешней сборной по силам выиграть домашний турнир», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.

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