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Кравец: долгожданные два очка для «Витязя», команда прибавила

Кравец: долгожданные два очка для «Витязя», команда прибавила
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер подольского «Витязя» Михаил Кравец подвёл итоги выигранного гостевого матча с хабаровским «Амуром» (3:2 Б). «Витязь» одержал третью победу в последних пяти встречах, «Амур» проиграл в четвёртый раз за последние шесть матчей.

«Тяжёлая игра. Играли с очень хорошей, сильной командой, которая особенно хорошо выступает дома. Битва была на протяжении 65 минут. Рад, что «Витязь» добавил по сравнению с прошлым матчем и победил по буллитам, где нужно проявить мастерство как бросающим, так и вратарям. Долгожданные и нужные два очка в поездке, для нашей уверенности. Едем во Владивосток, где постараемся сыграть ещё лучше», — цитирует тренера официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Витязь» одолел «Амур» и одержал третью победу в последних пяти матчах
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