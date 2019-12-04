Бурдасов: у «Ак Барса» такой стиль, особо не дают играть в хоккей

Нападающий СКА Антон Бурдасов подвёл итоги матча с казанским «Ак Барсом» (2:1 Б).



«Ак Барс» играл очень активно, у них такой стиль – особо не дают играть в хоккей, поэтому мы играли строго в обороне, знали, что будет один-два момента, надо будет их просто реализовать. Когда выходили «два в одного» с Кузьменко, хотел отдать чуть быстрее, чтобы вратарь не успел переместиться, потому что там много снега уже было. Шайба дошла, должен был попадать как-то.



Обе шайбы были заброшены в последние 10 минут, и это закономерно, все ошибки — от усталости.



О победной серии вообще не думаем. Как и месяц, и полтора назад, выходили играть на каждый матч. Так получилось, что сейчас нащупали свою игру, она идёт. Главное, не потерять её нить», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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