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Тихонов — о приветствии от болельщиков СКА: приятно, не зря столько лет отыграл

Тихонов — о приветствии от болельщиков СКА: приятно, не зря столько лет отыграл
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов подвёл итоги проигранного матча со СКА (1:2 Б).

«Интересный матч. Конечно, в начале, когда стартовый состав объявили и последовало такое приветствие от болельщиков, очень-очень приятно было. Это говорит о том, что не зря столько лет здесь провёл, они меня помнят, момент был отличный. Конечно, хотелось выиграть, чуть-чуть не получилось, но хотя бы очко взяли — тоже немало.

После игры сделал такой маленький полукруг. У меня семья была на трибуне, хотел к ним подъехать, классические поцелуйчики отправить детям.

Очень рад переходу в «Ак Барс». Игрового времени очень много, доверие большое. Это то, чего я всегда хотел. Здорово, что получил это в Казани. Команда очень тепло меня приняла. Играется хорошо, получаю удовольствие», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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