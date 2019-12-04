Тихонов — о приветствии от болельщиков СКА: приятно, не зря столько лет отыграл

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов подвёл итоги проигранного матча со СКА (1:2 Б).
«Интересный матч. Конечно, в начале, когда стартовый состав объявили и последовало такое приветствие от болельщиков, очень-очень приятно было. Это говорит о том, что не зря столько лет здесь провёл, они меня помнят, момент был отличный. Конечно, хотелось выиграть, чуть-чуть не получилось, но хотя бы очко взяли — тоже немало.
После игры сделал такой маленький полукруг. У меня семья была на трибуне, хотел к ним подъехать, классические поцелуйчики отправить детям.
Очень рад переходу в «Ак Барс». Игрового времени очень много, доверие большое. Это то, чего я всегда хотел. Здорово, что получил это в Казани. Команда очень тепло меня приняла. Играется хорошо, получаю удовольствие», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 5 декабря 2019
-
00:12
- 4 декабря 2019
-
23:44
-
23:31
-
23:20
-
23:09
-
23:03
-
22:55
-
22:52
-
22:47
-
22:40
-
22:36
-
22:32
-
22:30
-
22:24
-
22:20
-
22:16
-
22:04
-
21:53
-
21:43
-
21:25
-
21:13
-
21:06
-
20:39
-
20:32
-
20:20
-
20:10
-
20:06
-
20:01
-
19:54
-
19:21
-
19:11
-
19:04
-
18:56
-
18:52
-
18:47