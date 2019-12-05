Защитник «Вашингтона» Карлсон перехватил шайбу и открыл счёт в матче с «Кингз»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (0:1, идёт первый период).
Счёт в матче открыл защитник «Вашингтона» Джон Карлсон. Американскому хоккеисту удался сольный номер. Сначала Карлсон здорово сыграл на перехвате в свой зоне, после чего сам протащил шайбу до зоны атаки и точным броском поразил ворота Джонатана Куика.
Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».
В активе Джона стало 10 заброшенных шайб и 31 результативная передача в 30 матчах нынешнего сезона. Карлсон лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди защитников, первым среди игроков этого амплуа добравшись до отметки в 41 очко. В общем зачёте бомбардиров Джон занимает шестое место.
Защитник «Вашингтона» Карлсон набрал три очка за три минуты в матче с «Сан-Хосе»
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