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Защитник «Вашингтона» Карлсон набрал три очка за три минуты в матче с «Сан-Хосе»

Защитник «Вашингтона» Карлсон набрал три очка за три минуты в матче с «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (1:3, после первого периода).

Хозяева открыли счёт в матче усилиями Мелькера Карлссона, однако в дальнейшем на данный момент забивали только гости. Причём все шайбы «Кэпиталз» забросили при участии защитника Джона Карлсона. Сначала американец помог отличиться Гарнету Хэтэуэю, затем Якубу Вране, после чего забил и сам. Между первой и третьей шайбой «столичной» команды прошло три минуты и одна секунда.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В активе Джона стало девять заброшенных шайб и 31 результативная передача в 29 матчах нынешнего сезона. Карлсон лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди защитников, первым среди игроков этого амплуа добравшись до отметки в 40 очков.

Карлсон вышел на второе место по очкам в НХЛ среди защитников «Вашингтона»
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