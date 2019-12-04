Защитник «Вашингтона» Карлсон набрал три очка за три минуты в матче с «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (1:3, после первого периода).

Хозяева открыли счёт в матче усилиями Мелькера Карлссона, однако в дальнейшем на данный момент забивали только гости. Причём все шайбы «Кэпиталз» забросили при участии защитника Джона Карлсона. Сначала американец помог отличиться Гарнету Хэтэуэю, затем Якубу Вране, после чего забил и сам. Между первой и третьей шайбой «столичной» команды прошло три минуты и одна секунда.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В активе Джона стало девять заброшенных шайб и 31 результативная передача в 29 матчах нынешнего сезона. Карлсон лидирует в гонке бомбардиров НХЛ среди защитников, первым среди игроков этого амплуа добравшись до отметки в 40 очков.