Овечкин открыл онлайн-магазин товаров со своим логотипом. Фото
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин открыл онлайн-магазин товаров со своим логотипом, сообщает Russian Machine Never Breaks. Журналист «Вашингтон Пост» Скотт Аллен сообщил, что российский нападающий принимал участие в разработке дизайна. Товары доступны в США, Канаде и России.
«Александр очень сильно гордится этим событием. Ему, конечно, нравится творческая сторона этих вещей. «Найк» разрабатывает одежду только для знаковых спортсменов. Для Ови они хотели создать что-то универсальное и выдерживающее проверку временем, что и было сделано”, — заявил агент Овечкина Дэвид Абрутин.
Фото: NIKE
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиге Овечкин провёл 30 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.
Овечкин применил паяльную лампу во время матча с «Лос-Анджелесом». Видео
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