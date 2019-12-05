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Овечкин открыл онлайн-магазин товаров со своим логотипом. Фото

Овечкин открыл онлайн-магазин товаров со своим логотипом. Фото
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин открыл онлайн-магазин товаров со своим логотипом, сообщает Russian Machine Never Breaks. Журналист «Вашингтон Пост» Скотт Аллен сообщил, что российский нападающий принимал участие в разработке дизайна. Товары доступны в США, Канаде и России.

«Александр очень сильно гордится этим событием. Ему, конечно, нравится творческая сторона этих вещей. «Найк» разрабатывает одежду только для знаковых спортсменов. Для Ови они хотели создать что-то универсальное и выдерживающее проверку временем, что и было сделано”, — заявил агент Овечкина Дэвид Абрутин.

Фото: NIKE

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиге Овечкин провёл 30 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 11 результативных передач.

Овечкин применил паяльную лампу во время матча с «Лос-Анджелесом». Видео
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