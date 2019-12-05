Итоги игрового дня НХЛ 4 декабря 2019 года для российских хоккеистов

4 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись четыре матча, в которых приняли участие 13 российских хоккеистов.

Российские форварды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов парировал 22 броска из 23.

Автором решающего гола в матче «Торонто Мэйпл Лифс» — «Колорадо Эвеланш» стал российский нападающий гостей Валерий Ничушкин, отличившийся при игре в меньшинстве. Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников забил гол и сделал результативную передачу. Форвард Артём Анисимов также поразил ворота соперника.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Самсонов «Вашингтон» 22 из 23 95,7 3:1

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Ничушкин (н) «Колорадо» 1+0 +1 0 5 1 0 - 17.36 Михеев (н) «Торонто» 0+0 0 0 0 0 0 100% 15.51 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 -2 0 0 4 1 40% 17.27 Малкин (н) «Питтсбург» 0+0 +1 2 2 1 2 69% 22.26 Анисимов (н) «Оттава» 1+0 +2 0 2 0 0 57% 14.03 Наместников (н) «Оттава» 1+1 0 2 2 2 1 100% 18.09 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 0 0 2 1 0 - 20.04 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 0 2 0 0 0 32% 18.13 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 0 0 0 1 0 - 15.02 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 0 0 1 1 0 - 22.38 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 +1 2 0 2 2 - 18.55 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 +1 0 1 6 1 - 21.45