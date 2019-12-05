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Итоги игрового дня НХЛ 4 декабря 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 4 декабря 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

4 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись четыре матча, в которых приняли участие 13 российских хоккеистов.

Российские форварды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов парировал 22 броска из 23.

Автором решающего гола в матче «Торонто Мэйпл Лифс» — «Колорадо Эвеланш» стал российский нападающий гостей Валерий Ничушкин, отличившийся при игре в меньшинстве. Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников забил гол и сделал результативную передачу. Форвард Артём Анисимов также поразил ворота соперника.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Самсонов«Вашингтон»22 из 2395,73:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ничушкин (н)«Колорадо»1+0+10510-17.36
Михеев (н)«Торонто»0+000000100%15.51
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-2004140%17.27
Малкин (н)«Питтсбург»0+0+1221269%22.26
Анисимов (н)«Оттава»1+0+2020057%14.03
Наместников (н)«Оттава»1+102221100%18.09
Овечкин (н)«Вашингтон»0+000210-20.04
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+00200032%18.13
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+000010-15.02
Орлов (з)«Вашингтон»0+000110-22.38
Зайцев (з)«Оттава»0+0+12022-18.55
Задоров (з)«Колорадо»0+0+10161-21.45
Ничушкина не остановить! Забил победный гол в меньшинстве, обокрав соперника
У Валерия 4 очка в пяти матчах. И это после столь длительной засухи.
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