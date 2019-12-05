Итоги игрового дня НХЛ 4 декабря 2019 года для российских хоккеистов
4 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись четыре матча, в которых приняли участие 13 российских хоккеистов.
Российские форварды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов парировал 22 броска из 23.
Автором решающего гола в матче «Торонто Мэйпл Лифс» — «Колорадо Эвеланш» стал российский нападающий гостей Валерий Ничушкин, отличившийся при игре в меньшинстве. Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников забил гол и сделал результативную передачу. Форвард Артём Анисимов также поразил ворота соперника.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Самсонов
|«Вашингтон»
|22 из 23
|95,7
|3:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|1+0
|+1
|0
|5
|1
|0
|-
|17.36
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|100%
|15.51
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-2
|0
|0
|4
|1
|40%
|17.27
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|+1
|2
|2
|1
|2
|69%
|22.26
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|1+0
|+2
|0
|2
|0
|0
|57%
|14.03
|Наместников (н)
|«Оттава»
|1+1
|0
|2
|2
|2
|1
|100%
|18.09
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|0
|-
|20.04
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|2
|0
|0
|0
|32%
|18.13
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|-
|15.02
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|22.38
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|+1
|2
|0
|2
|2
|-
|18.55
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|0
|1
|6
|1
|-
|21.45
Ничушкина не остановить! Забил победный гол в меньшинстве, обокрав соперника
У Валерия 4 очка в пяти матчах. И это после столь длительной засухи.
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09:45
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09:27
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09:15
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09:00
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08:41
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08:36
-
08:19
-
08:05
-
08:04
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07:50
-
07:33
-
07:12
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07:00
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06:41
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