Овечкин объяснил, зачем зажёг паяльник на скамейке запасных
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1) объяснил, зачем в ходе матча зажёг паяльник на скамейке запасных.
«Использовал паяльник, чтобы удалить наклейку со шлема. Она сводила меня с ума, и я никак не мог избавиться от неё.
Дубль Карлсона? Даже не знаю, что сказать, он сейчас самый горячий игрок. Вы сами видели, он снова забил два впечатляющих гола. Он хорош», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиге Овечкин провёл 30 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 11 результативных передач. В матче с «Кингз» Александр не отметился результативными действиями.
Овечкин применил паяльную лампу во время матча с «Лос-Анджелесом». Видео
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