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Тренер «Колорадо» Беднар: Ничушкин — хороший, ответственный в обороне игрок

Тренер «Колорадо» Беднар: Ничушкин — хороший, ответственный в обороне игрок
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар оценил игру российского хоккеиста Валерия Ничушкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1). Валерий стал автором победного гола в матче.

24-летний россиянин в меньшинстве обокрал заковырявшихся Джейсона Спеццу и Моргана Райлли на чужой синей линии, убежал в контратаку, вышел один на один и бросил с кистей в нижний дальний угол.

Статистика Валерия Ничушкина в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/20

«Благодаря габаритам, силе и размаху он очень хорош в меньшинстве, он знает, где надо находиться. Это хороший, ответственный в обороне игрок, который после длительной засухи начинает чувствовать свою игру», — цитирует Беднара пресс-служба НХЛ.

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