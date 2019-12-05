Тренер «Колорадо» Беднар: Ничушкин — хороший, ответственный в обороне игрок
Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар оценил игру российского хоккеиста Валерия Ничушкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1). Валерий стал автором победного гола в матче.
24-летний россиянин в меньшинстве обокрал заковырявшихся Джейсона Спеццу и Моргана Райлли на чужой синей линии, убежал в контратаку, вышел один на один и бросил с кистей в нижний дальний угол.
Статистика Валерия Ничушкина в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/20
«Благодаря габаритам, силе и размаху он очень хорош в меньшинстве, он знает, где надо находиться. Это хороший, ответственный в обороне игрок, который после длительной засухи начинает чувствовать свою игру», — цитирует Беднара пресс-служба НХЛ.
Спецца — о голе Ничушкина: не хотел мешать Райлли и помешал ещё больше
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