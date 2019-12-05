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Спецца — о голе Ничушкина: не хотел мешать Райлли и помешал ещё больше

Спецца — о голе Ничушкина: не хотел мешать Райлли и помешал ещё больше
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джейсон Спецца прокомментировал свои действия в эпизоде с голом форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в матче регулярного чемпионата НХЛ, который завершился победой «лавин» со счётом 3:1.

Россиянин обокрал заковырявшихся Спеццу и Моргана Райлли на чужой синей линии, убежал в контратаку, вышел один на один и бросил с кистей в нижний дальний угол.

«Я уже ехал на скамейку и вдруг услышал, как кто-то закричал. Увидел, что шайба приближается ко мне и за доли секунды принял решение играть в неё. Но тут закричал Мо (Морган Райлли. — Прим. „Чемпионата“). Я застыл на месте, чтобы не помешать ему, и помешал ещё больше. Гол на моей совести», — приводит слова Спеццы журналист Марк Мастерс.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

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