Хейка: сейчас «Далласу» нужна система игры, и Радулову послан месседж

Обозреватель матчей «Даллас Старз» Майк Хейка прокомментировал решение главного тренера «звёзд» Джима Монтгомери вывести российского форварда Александра Радулова из состава на матч с «Виннипег Джетс».

«Сегодня Радулов проведёт матч в запасе по игровым причинам. Он занимает второе место в лиге с 15 двухминутными удалениями. Его ключевые нарушения обернулись голами в ворота «Далласа» в матчах с «Миннесотой» и «Виннипегом». В тот момент, когда «Старз» необходима система игры, Радулову был послан месседж», — написал Хейка в «Твиттере».

В последних четырёх матчах Радулов не смог отметиться результативностью. Он не набрал ни одного очка, а его показатель полезности составил «-3».

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Виннипег» в турнирной таблице Западной конференции располагается на пятом месте.