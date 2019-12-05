Проскуряков: главное брать два очка, всё остальное второстепенно
Голкипер ХК «Сочи» Илья Проскуряков прокомментировал результат матча Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом». «Сочи» одержал победу в матче со счётом 2:1 Б.
«Много говорить не буду. Слава богу, всё получилось. Этот период был непростой. Уже даже не знаю, сколько дней — несколько месяцев пропустил.
Тяжело ли вкатываться? Ну да. Свет ярче, музыка громче, шайба чернее. Чувства чуть обострённые были.
Обидно остаться без «сухаря» в таком матче? Сейчас с двухочковой системой главное — победой брать два очка. Всё остальное уже на втором плане.
Секрет успешной буллитной серии — у нас очень хорошие ребята, которые смогут исполнить. И я, слава богу, не пропустил», — передаёт слова Проскурякова корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
«Сочи» в серии буллитов обыграл «Автомобилист»
- 5 декабря 2019
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