Проскуряков: главное брать два очка, всё остальное второстепенно

Голкипер ХК «Сочи» Илья Проскуряков прокомментировал результат матча Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом». «Сочи» одержал победу в матче со счётом 2:1 Б.

«Много говорить не буду. Слава богу, всё получилось. Этот период был непростой. Уже даже не знаю, сколько дней — несколько месяцев пропустил.

Тяжело ли вкатываться? Ну да. Свет ярче, музыка громче, шайба чернее. Чувства чуть обострённые были.

Обидно остаться без «сухаря» в таком матче? Сейчас с двухочковой системой главное — победой брать два очка. Всё остальное уже на втором плане.

Секрет успешной буллитной серии — у нас очень хорошие ребята, которые смогут исполнить. И я, слава богу, не пропустил», — передаёт слова Проскурякова корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.