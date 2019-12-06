Потрясающий сейв Георгиева при счёте 3:2 в концовке матча с «Коламбусом». Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Дэвида Куинна.

Главным героем матча стал российский голкипер гостей Александр Георгиев. Вратарь «Рейнджерс» парировал 45 бросков из 47 и одержал вторую победу кряду. Лучшим сейвом Георгиева в матче стал отражённый бросок за две минуты до конца третьего периода, когда «синерубашечники» играли в меньшинстве. По воротам бросал датский форвард Оливер Бьёркстранд. В следующей атаке всё тот же Бьёркстранд угодил в штангу, и «Коламбусу» так и не удалось отыграться.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на площадке 19 минут и 41 секунду и записал на свой счет одну заброшенную шайбу. Россиянин набрал 34-е (13+21) очко в этом сезоне. Гол Панарина в ворота Йоонаса Корписало стал победным.