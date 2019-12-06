Гурьянов забросил пятую шайбу в сезоне, прервав 12-матчевую безголевую серию

Форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Встреча проходит в эти минуты в Далласе, после второго периода хозяева впереди со счётом 2:0.

Гурьянов отличился на 30-й минуте, забив второй гол команды в матче. Ассистентами россиянина выступили Кори Перри и Джейсон Дикинсон. Это пятый гол Гурьянова в нынешнем регулярном чемпионате. Всего на счету Дениса теперь 9 (5+4) очков в 25 матчах. Российский форвард прервал 12-матчевую серию без заброшенных шайб.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В матче не принимает участия одноклубник Гурьянова Александр Радулов. Российский форвард остался в запасе по решению тренерского штаба «Старз».