Свечников реализовал победный буллит в матче с «Сан-Хосе». Видео
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голом и результативной передачей, набрав 31-е (12+19) очко в этом сезоне. Игровое время Свечникова составило 20 минут и 18 секунд. Нападающий закончил встречу с показателем полезности «+1».
Также в активе российского форварда победный буллит в ворота Аарона Делла, причём Андрей стал единственным игроком, кому удалось реализовать попытку в серии послематчевых бросков.
Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Каролины».
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