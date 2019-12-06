Свечников реализовал победный буллит в матче с «Сан-Хосе». Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.



Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голом и результативной передачей, набрав 31-е (12+19) очко в этом сезоне. Игровое время Свечникова составило 20 минут и 18 секунд. Нападающий закончил встречу с показателем полезности «+1».

Также в активе российского форварда победный буллит в ворота Аарона Делла, причём Андрей стал единственным игроком, кому удалось реализовать попытку в серии послематчевых бросков.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Каролины».