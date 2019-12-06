Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Свечников реализовал победный буллит в матче с «Сан-Хосе». Видео

Свечников реализовал победный буллит в матче с «Сан-Хосе». Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голом и результативной передачей, набрав 31-е (12+19) очко в этом сезоне. Игровое время Свечникова составило 20 минут и 18 секунд. Нападающий закончил встречу с показателем полезности «+1».

Также в активе российского форварда победный буллит в ворота Аарона Делла, причём Андрей стал единственным игроком, кому удалось реализовать попытку в серии послематчевых бросков.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Каролины».

Круче Овечкина и наравне с Панариным! Свечников штурмует НХЛ, а ему всего 19 лет
Лучший форвард «Каролины» набирает очки в восьми матчах подряд.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019