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Куинн: слава богу, что у «Рейнджерс» есть Георгиев. Поражён игрой своей команды

Куинн: слава богу, что у «Рейнджерс» есть Георгиев. Поражён игрой своей команды
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2) обрушился с критикой на свою команду, позволившую сопернику перебросать себя со счётом 47:19.

«Я даже не думал, что можно быть настолько медленной командой. «Рейнджерс» не выдерживали темп матча, не соответствовали сопернику по физике. Да, надо отдать должное «Коламбусу», но тут всё дело в нас. Слава богу, что у «Рейнджерс» есть Георгиев. Это абсолютно его победа. Невероятное спасение в его исполнении на последней минуте матча. Думаю, что ещё не раз увидим нечто подобное от него.

Почему взял запрос при втором голе «Коламбуса»? Георгиева ткнули клюшкой в кишечник. Мне казалось, что это помеха голкиперу. Что ж, видимо, я ошибался.

Защитникам пришлось много работать сегодняшним вечером, и это стало большой проблемой для нас. Мы не были достаточно нацелены на игру в обороне, не помогали друг другу. Если мы хотим добиваться успеха в этой лиге, так не должно быть. Почему не вернул Смита в защиту после травмы Гайека? Порой впятером получается играть даже лучше, чем в три пары.

Не знаю, насколько хороша моя команда, потому что в НХЛ у всех хорошие команды. Нужно уважать любого соперника. С «Вегасом» мы провели неудачный матч, но это была восьмая игра за 13 дней, так что это было неудивительно. Вчера провели прекрасную тренировку, и я просто поражён, что случилось с командой сегодня», — сказал Куинн в эфире клубного телевидения.

Потрясающий сейв Георгиева при счёте 3:2 в концовке матча с «Коламбусом». Видео
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