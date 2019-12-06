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«Трактор» подписал новые контракты с Ясинским и Кирпичниковым

«Трактор» подписал новые контракты с Ясинским и Кирпичниковым
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» подписал новые контракты с Петром Ясинским и Александром Кирпичниковым, информирует пресс-служба челябинского клуба. Контракт с Ясинским будет действовать до конца сезона-2021/22, а с Кирпичниковым – до конца сезона-2022/23.

19-летний защитник Ясинский присоединился к основной команде этим летом во время предсезонных сборов и принял участие уже в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Ещё четыре встречи защитник провёл за «Челмет» и дважды выходил на лёд в составе «Белых Медведей». В 2018 году Ясинский вместе с челябинской «молодёжкой» завоевал бронзовые медали МХЛ.

18-летний защитник Кирпичников нынешний сезон проводит в «Челмете». В 30 матчах регулярного чемпионата ВХЛ набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+8». В среднем на льду Александр Кирпичников проводит по 15 минут 17 секунд за матч. Комиссия Высшей хоккейной лиги признала челябинского хоккеиста лучшим новичком 11-й недели чемпионата ВХЛ.

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