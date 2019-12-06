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Светлов: «Витязь» в некоторых моментах поймал «Адмирал» на усталости

Светлов: «Витязь» в некоторых моментах поймал «Адмирал» на усталости
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу клуба из Владивостока.

«Игра была интересная, быстрая. Мы начали хорошо — повели 2:0. Это сыграло свою роль: мы стали осторожничать, а соперник добавил в оборотах. Во втором периоде не справлялись с дальней «скамейкой», из-за чего были не совсем чёткие смены. В некоторых моментах нас поймали на усталости при пересменках, пошёл брак.

В целом игра получилась содержательной, в концовке мы справились. Ключевым моментом стало то, что в большинстве забили, а в меньшинстве не пропустили», — приводит слова Светлова пресс-служба «Адмирала».

Благодаря этой победе «Адмирал» вернулся в зону плей-офф в Восточной конференции, опередив «Сибирь», магнитогорский «Металлург» и «Нефтехимик».

«Адмирал» обыграл «Витязь» и вернулся в зону плей-офф в Восточной конференции
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