«Динамо» Минск — «Северсталь»: определились составы команд
Сегодня, 6 декабря, в Минске состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» будет принимать «Северсталь». Встреча начнётся в 19:00 мск. Тренерские штабы команд определились с составами на матч.
«Динамо» (Минск):
Энрот (Карнаухов);
Готовец — Знахаренко, Китаров — Павлович — Когалев;
Граньяни — Ерёменко, А. Костицын — Стефанович — Демков;
Евенко — Дюков, Спунер — Пулккинен — Принс;
Крыскин — Ковыршин, Грецкий — Паре — Мартынов.
«Северсталь»:
Подъяпольский (Хакимов);
Провольнев — Хохлов; Кудако, Монахов — Якимов — Лишка;
Сизов — Хабаров; Вовченко — Кудола — Петунин;
Балдаев — Хлыстов, Яковлев — Капустин — Гераськин;
Алексеев — Рогов, Марковин —Трубачёв — Морозов.
- 6 декабря 2019
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