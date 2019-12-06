Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Динамо» Минск — «Северсталь»: определились составы команд

«Динамо» Минск — «Северсталь»: определились составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 6 декабря, в Минске состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» будет принимать «Северсталь». Встреча начнётся в 19:00 мск. Тренерские штабы команд определились с составами на матч.

«Динамо» (Минск):

Энрот (Карнаухов);
Готовец — Знахаренко, Китаров — Павлович — Когалев;
Граньяни — Ерёменко, А. Костицын — Стефанович — Демков;
Евенко — Дюков, Спунер — Пулккинен — Принс;
Крыскин — Ковыршин, Грецкий — Паре — Мартынов.

«Северсталь»:

Подъяпольский (Хакимов);
Провольнев — Хохлов; Кудако, Монахов — Якимов — Лишка;
Сизов — Хабаров; Вовченко — Кудола — Петунин;
Балдаев — Хлыстов, Яковлев — Капустин — Гераськин;
Алексеев — Рогов, Марковин —Трубачёв — Морозов.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019