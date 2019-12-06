«Динамо» Минск — «Северсталь»: определились составы команд

Сегодня, 6 декабря, в Минске состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» будет принимать «Северсталь». Встреча начнётся в 19:00 мск. Тренерские штабы команд определились с составами на матч.

«Динамо» (Минск):

Энрот (Карнаухов);

Готовец — Знахаренко, Китаров — Павлович — Когалев;

Граньяни — Ерёменко, А. Костицын — Стефанович — Демков;

Евенко — Дюков, Спунер — Пулккинен — Принс;

Крыскин — Ковыршин, Грецкий — Паре — Мартынов.



«Северсталь»:

Подъяпольский (Хакимов);

Провольнев — Хохлов; Кудако, Монахов — Якимов — Лишка;

Сизов — Хабаров; Вовченко — Кудола — Петунин;

Балдаев — Хлыстов, Яковлев — Капустин — Гераськин;

Алексеев — Рогов, Марковин —Трубачёв — Морозов.