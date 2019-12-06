Алексеев: после паузы «Сибирь» выйдет с таким же настроем

Защитник «Сибири» Константин Алексеев подвёл итоги встречи с «Йокеритом». Матч завершился победой финского клуба со счётом 4:3. «Йокерит» забросил две шайбы в первом периоде, но затем «Сибирь» отыгралась. Победную шайбу гости забросили в самой концовке матча.

«Обидно, что проиграли сегодня. Нашли в себе силы переломить игру, создавали много хороших моментов. Не знаю почему, но начало мы проспали. На второй период вышла уже совсем другая команда. Жалко, что не дотянули до овертайма. Сбили ли ритм «Сибири» два долгих просмотра? Да, большая пауза, кто-то выпадает из ритма.

Насколько «Сибири» нужна пауза? Паузы нам не очень хорошо даются. Только набрали ход. Сейчас сделаем выводы и выйдем после паузы с таким же настроем, такой же командой», — сказал Алексеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.