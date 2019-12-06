Разин: второй и третий периоды в матче с «Динамо» — наш худший отрезок в сезоне

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:3 Б в пользу клуба из Череповца.

«Поздравляю команду с победой. Но в актив можем занести себе только первый период. Мы там играли хорошо, владели инициативой, создавали моменты и забили три гола. Второй и третий период — это худший отрезок в сезоне.

Зачем взял тайм-аут в третьем периоде? Я увидел, что команду трясёт, хотели успокоить игроков. Было очень много потерь, неточных передач, пробросов.

Игра в большинстве — наша большая проблема. Во втором периоде два большинства было, встать в зоне не удалось. А в третьем сильно нервничали, и в головах игроков была скорее задача не пропустить, чем забить», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.