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Главный тренер «Лос-Анджелеса»: ситуация с Ковальчуком сложная, но мы справимся

Главный тренер «Лос-Анджелеса»: ситуация с Ковальчуком сложная, но мы справимся
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал ситуацию с российским нападающим клуба Ильёй Ковальчуком, выведенным из состава «Кингз».

«Ситуация с Ковальчуком сложная для всех. Я могу сказать вам, что он выдающийся игрок. Ситуация не имеет ничего общего с ним как с человеком, его трудовой этикой или чем-то подобным. Сейчас он работает так же усердно, как и все остальные, и это сложная ситуация, но мы справимся», — приводит слова главного тренера «Кингз» Тодда Маклеллана LA Kings Insider.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний форвард принял участие в 16 матчах и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «-10» и 12 минутах штрафного времени.

Главный тренер «Лос-Анджелеса»: Ковальчук — такой же игрок, как и остальные
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